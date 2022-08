Rooney: Erfolgreiches Debüt bei Fountas gegen Kara

Wayne Rooney hat bei seinem Debüt auf der Trainerbank des Major-League-Soccer-Clubs D.C. United über einen Zittersieg jubeln dürfen. Der Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas traf im Duell mit Orlando City am Sonntag erst in der 95. Minute zum 2:1-Endstand. Zuvor hatte sein Clubkollege Chris Durkin (91.) auch in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt.