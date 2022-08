Betrunkener bedrohte Nachbarin mit dem Umbringen

Von Ehemann verprügelt

Auch in einem Wohnhaus in Völkermarkt musste die Polizei am Sonntag gegen 21.20 Uhr einschreiten. Ein 38-Jähriger schlug während eines Streites mit den Fäusten auf seine 41-jährige Ehefrau ein und verletzte sie. Gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. „Ein aufrechtes Waffenverbot besteht bereits. Er wird angezeigt“, heißt es seitens der Polizei.