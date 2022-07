Kärntnerin wurde tagelang misshandelt und bedroht

Ein Nachbar nahm laute Hilfeschreie der Frau wahr und erstattet sofort Anzeige. „Die 32-jährige Frau war stark verängstigt und wies auch Verletzungen auf. Sie dürfte seit mehreren Tagen von ihrem Lebensgefährten mehrmals geschlagen und am Körper verletzt worden sein“, gibt die Polizei bekannt. Weiters dürfte er sie auch mit dem Umbringen bedroht und körperlich misshandelt haben. Die Frau wurde von der Rettung in das LKH Klagenfurt gebracht. Gegen den Täter wurde bereits vor Tagen ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde vorläufig festgenommen und wird nach Abschluss der Erhebungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.