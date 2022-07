Premieren-Aperitif: Die Krise als Chance nutzen

Dafür wurde Hammer auch prompt mit großem Beifall belohnt. Denn auch die anderen Gäste waren sich einig: Krisenzeiten sind eben nun auch einmal Chancen und diese muss man ergreifen. So der Tenor des Abends, der beinahe ins Wasser zu fallen drohte. Allerdings nur hinsichtlich des Wetters. Gekommen waren am Samstagnachmittag rund 300 Gäste. Sie fanden sich gemeinsam zum Aperitif vor der „Zauberflöte“-Premiere im „M32“ am Mönchsberg ein. Begrüßen durfte Salzburgs Industrie-Präsident Peter Unterkofler unter anderem Heinrich Spängler, Lukas Crepaz oder etwa auch Brigitta Pallauf.