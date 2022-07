Salzburgs Städte suchen Einsparungspotenziale

Salzburg zieht den Stecker! Ab 1. August werden von der Festung über das Neutor bis hin zur Kollegienkirche 32 festlich beleuchtete Objekte in der Landeshauptstadt eine Stunde weniger lang angestrahlt. So gehen in der Festspielzeit bei Kirchen, Denkmäler und Co. statt wie bisher um 1:00 Uhr bereits um Mitternacht die Lichter aus. Reduziert wird die Dauer auch später stets um eine Stunde, angepasst an die Jahreszeit.