Während Paar schlief: Diebe raubten Wohnmobil aus

Einen ordentlichen Schock dürfte ein Urlauber-Paar aus Deutschland am Freitagmorgen in Scheffau im Tiroler Bezirk Kufstein bekommen haben. Während es in der Nacht zuvor im Wohnmobil schlief, machten sich Einbrecher in der Fahrerkabine zu schaffen. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.