Wegen Europacup: Liga verschiebt mehrere Spiele

Der Wolfsberger AC wird das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der European Conference League beim maltesischen Klub Gzira United aufgrund einer Doppelbelegung des Stadions in Attard bereits am Dienstag (9.8.) spielen. Dadurch verschieben sich auch zwei Spiele der Fußball-Bundesliga, wie diese am Freitag mitteilte.