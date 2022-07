Familie mit dem Tod bedroht

Verliebt hatte sich eine junge Burgenländerin in ihren Traumprinzen. Hochzeit und zwei Kinder folgten. Doch das Geld war knapp, der Ägypter arbeitete kaum, zumeist lebte die kleine Familie vom dürftigen Gehalt der Frau. „Es gab immer wieder Streit ums Geld“, so die 37-Jährige, die teilweise nicht einmal mehr wusste, wie sie die Miete zahlen sollte. Da erwarb ihr Partner ein altes Auto, um es herzurichten und dann mit Gewinn weiterzuverkaufen. Was er aber nicht tat. Stattdessen wollte er den Wagen auf sich anmelden: „Aber wir haben doch einen Pkw.“