Strom wird heuer nicht mehr teurer

1. April dieses Jahres vor –die Gesamtkosten bei Strom erhöhten sich in einem durchschnittlichen Haushalt um 13,51 Euro pro Monat. Beim Gas zahlen Haushalte mit 15.000 Kilowattstunden (kWh) Jahresverbrauch um 25,65 Euro pro Monat mehr. Begründet wurden die Anpassungen mit den Entwicklungen auf dem weltweiten Energiemarkt. Beim niederösterreichischen Energieversorger EVN hält man sich in puncto neuerlicher Preisanpassungen beim Strom bedeckt. Dem Vernehmen nach stehen den Kunden ab 1. September neue Preise bevor. „Die EVN hat keine Preisanpassungen angekündigt und beobachtet derzeit die Entwicklung an den Handelsplätzen sehr genau“, lässt hingegen Unternehmenssprecher Stefan Zach auf Anfrage wissen.