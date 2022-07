England erlebt trockenstes Halbjahr seit 1976

England hat von Jänner bis Juni das trockenste Halbjahr seit 46 Jahren erlebt. Das geht aus Daten des Wetterdienstes des Vereinigten Königreichs (Met Office) hervor, wie die BBC am Dienstag berichtete. Das Met Office geht von weiterer Trockenheit in den kommenden Wochen aus - vor allem im Südosten des Landes, wo es auch bisher schon am trockensten war.