Extreme Hitze lässt Rollfeld in London schmelzen

Für große Teile Englands und die Hauptstadt London wurde Anfang der Woche mit Temperaturen von über 40 Grad gerechnet. Mit 38 ,1 Grad wurde in der Grafschaft Suffolk ein neuer Temperaturrekord gemessen. Auch in anderen Teilen des Landes wurden Rekordtemperaturen gemessen - wie zum Beispiel in der walisischen Grafschaft Flintshire mit 37,1 Grad. Und am Dienstag könnte die Quecksilbersäule noch weiter steigen - vor allem im Osten des Landes könnte die 40-Grad-Marke geknackt werden.