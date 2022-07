Altkanzler Schröder in Moskau: Gespräch mit Putin?

Schröders Ehefrau bestätigte Moskau-Besuch

Schröders Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim, bestätigte dem deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Dienstag, dass sich ihr Mann derzeit in Moskau aufhalte und „Gespräche über Energiepolitik“ führe. Laut einer Vorabmeldung des „Spiegel“ ist Schröder am Sonntag in Moskau angekommen und wird am Dienstag wieder abreisen. Kern der Gespräche sollen dem Vernehmen nach Gaslieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline sein. Unklar ist, mit wem der frühere SPD-Bundeskanzler die Gespräche führt.