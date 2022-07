Gazprom senkt erneut Lieferung durch Nord Stream 1

Nach dem Hin und Her rund um eine Gasturbine hat der russische Staatskonzern Gazprom die Lieferung durch Nord Stream 1 einmal mehr gesenkt. Es würden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine. Nach der angekündigten Reduzierung ziehen die Gaspreise deutlich an: Der europäische Future stieg um rund zehn Prozent auf 177 Euro je Megawattstunde.