Schröder für „Abschlachten“ mitverantwortlich

Nicht nur Schröders gescheiterter Versuch, im Ukraine-Krieg zu vermitteln, wird in der Ukraine kritisch beäugt, insbesondere seine Aussagen in der „New York Times“, dass die Menschen von Putin nur „die halbe Wahrheit“ kennen würden, dass Putin ein Interesse habe, den Krieg zu beenden und dass die mutmaßlichen Kriegsverbrechen erst untersucht werden müssen, stößt in Kiew auf Unverständnis.