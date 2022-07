Beim Kurvenschneiden Auto „abgeschossen“

Ein 40-Jähriger aus Schalchen fuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw in Schalchen auf der Unterlochnerstraße in Richtung Pischeldorf. Auf Höhe des Hauses Baumgarten 3 kam ihm ein 22-Jähriger aus Pucking mit seinem Pkw entgegen. Dieser kam über die Fahrbahnmitte und stieß frontal gegen den Pkw des 40-Jährigen.