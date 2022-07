Brandopfer musste in Spezialklinik geflogen werden

Als es die Feuerwehrleute schließlich bis in das Apartment geschafft hatten, entdeckten sie dort eine Person im Bereich des Sofas. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch eingeliefert. Seine Verletzungen erwiesen sich dort rasch als so schwerwiegend, dass er in der Folge in das Klinikum Zürich, das seit 2015 über eine verifizierte Spezialabteilung für Brandopfer verfügt, überstellt werden musste.