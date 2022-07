Walter Fremuth im Alter von 90 Jahren verstorben

Der langjährige Vorstandschef der Verbundgesellschaft, Walter Fremuth, ist - wie erst am Montag bekannt wurde - am 20. Juli im Alter von 90 Jahren gestorben. Der 1932 in Wien geborene Sozialdemokrat bekleidete im Laufe seiner Karriere mehrere Spitzenfunktionen im heimischen Banken- und im Energiesektor.