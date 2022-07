Welpen im Keller gezüchtet: Haft für 31-Jährige

Welpe stirbt an Spätfolgen

Ohne Licht, genügend Wasser und in ihrem eigenen Kot - so lebten die Kleinen, bis sie verkauft wurden. Dabei gab sich die angeklagte Serbin als zertifizierte Züchterin aus. Ungeimpft und in schlechtem Zustand wurden die Tiere weitergegeben. Ein Welpe musste später sogar eingeschläfert werden.