Von Navi in die Irre geführt: Frontal-Kollision!

Folgenschwerer Unfall am Montagvormittag am Autobahnzubringer Patsch in Tirol: Ein Däne (73) vertraute seinem Navi und fuhr trotz Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er schließlich mit dem Wagen eines Einheimischen. Zwei Personen mussten verletzt in die Klinik eingeliefert werden.