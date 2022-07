Bodenseekonferenz - ein Thinktank für die Politik

Bernhard: Vernünftig wäre, sich Gedanken darüber zu machen, warum die Ausbildungen in der Region so unterschiedlich sind. Es ist ja nicht so, dass sich der Inhalt der Pflege rund um den Bodensee unterscheidet. Es geht um die Aktivitäten des täglichen Lebens - und die sind überall gleich. Deshalb ist die natürliche Frage, weshalb man überall unterschiedliche Berufsbilder mit solcher Akribie und Liebe schafft, anstatt sich darauf zu beschränken, was man wirklich braucht. Auch eine schnellere Anerkennung der unterschiedlichen Abschlüsse würde vieles vereinfachen.