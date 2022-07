Kreisapotheke bittet um Hilfe für Menschen in Not

Bereits zum dritten Mal hat „Jobs Kreisapotheke“ in Neusiedl am See die Aktion „Ein Herz für Neusiedl“ gestartet. In Kooperation mit der Frauenberatungsstelle „Der Lichtblick“ werden jede Woche Frauen und Familien in Form von Gutscheinen und Sachspenden entlastet.