Rothosen: Keine Punkte, aber auch kein Beinbruch

Dass die Dornbirner mit einem klaren Plan in die Partie in St. Pölten gingen, war schnell erkennbar. Aber dieser Plan wurde leider bereits in der dritten Minute durcheinandergebracht. Matheus Favali leitete nach eigenem Einwurf einen Konter für die Wölfe ein, Jaden Montnor vollendete zur Führung für die Hausherren. Zwar hatten die Rothosen dann noch etwas Glück bis zum Pausenpfiff - St. Pölten hatte einen Pfostenknaller, FCD-Goalie Justin Ospelt entschärfte einen Kopfball und zwei Schüsse - das Auftreten der neu formierten Dornbirner war aber dennoch ansehnlich.