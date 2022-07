Steirischer Tourismus stellt sich neu auf

Vom ewigen Eis des Dachsteins bis an die mediterran anmutende Weinstraße im Süden - die Steiermark geizt nicht wirklich mit ihren landschaftlichen Reizen. Dazu noch die herzhafte wie vielfältige Kulinarik und die Gastfreundschaft der Steirer selbst. Kein Wunder also, dass Touristen nach der Corona-Flaute heuer wieder in die Grüne Mark strömen.