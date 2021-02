Tourismus-Reform: Da brodelt es gewaltig!

Dass mit der Reform nicht alle bislang bestehenden Tourismusverbände Freude haben, war von Anfang an klar - ein Mail aus dem zuständigen Referat dürfte das Fass bei einigen aber zum Überlaufen gebracht haben. Auf den Punkt gebracht steht darin, dass man keinesfalls die Vermögenswerte des Verbandes in „schädigender Weise“ abziehen dürfe. Sogar der „Tatbestand der Untreue“ wird da aufgeworfen - natürlich ein Schlag ins Gesicht all jener Vorstände, die sich über einen Kamm geschoren und sogar der Unredlichkeit bezichtigt fühlen.