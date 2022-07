Erlaufsee: Das wahre Juwel des Mariazellerlandes

Mit einem liebevoll gepackten Picknickkorb und guten Freunden am See schippern, die Wolken am Vorbeiziehen beobachten, der Entenfamilie beim Spielen am Ufer zusehen. In der türkisen Wasseroberfläche spiegeln sich die grünen Tannenwälder an den Berghängen. Willkommen am Erlaufsee, dem uralten Juwel des Mariazellerlandes.