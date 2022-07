Miro Klose ist für Hartbergs Schmidt „kein Thema“

Der 54-Jährige war in der Ära von Klaus Augenthaler - Weltmeister von 1990 - von Juni 1997 bis März 2000 Physiotherapeut beim GAK. Nach Augenthalers Abgang wechselte Schmidt ins Trainergeschäft und wurde „Co“ des späteren Bregenz-Coaches Rainer Hörgl. In Hartberg regt der Auftritt von Klose am Sonntag kaum jemanden auf: „Klose ist bei uns kein Thema. Wir konzentrieren uns ohnehin vor allem auf die Spielweise der Altacher, nicht auf die Person, die auf der Trainerbank sitzt“, sagte Schmidt, der von einer Partie auf Augenhöhe ausgeht: „Deshalb ist dieses Auftaktspiel besonders wichtig.“