Fabelweltrekord! Staunen bei Leichtathletik-WM

Ihre unglaubliche Überlegenheit zeigte sich im Finale Schritt für Schritt. Sie überflog die zehn Hürden in gewohnter Leichtigkeit und Eleganz, zertrümmerte die ganze Konkurrenz nach Belieben. Ihre Zwischenzeiten allein sprechen schon Bände: 100 m in 12,26, 200 m in 24,25 und 300 m in 37.02 (siehe unten die Analyse des Rennens). Hollands Weltklasseläuferin Femke Bol wurde in 52,27 Sekunden ebenso deklassiert wie Rio-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad (USA) in 53,13.