Notarzt zu spät? Debatte nach Drama in Liezen

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Liezen wieder zu einem dramatischen Vorfall: Ein 72-Jähriger hatte mit Herzproblemen zu kämpfen. Zur alarmierten Rettung rückte ein Notarztwagen mit aus – Arzt war aber keiner an Bord. „Der Notarzt-Stützpunkt am LKH Rottenmann war unbesetzt und es war auch kein niedergelassener Arzt erreichbar“, sagt der stellvertretende Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Mario Lindner.