Behörden verbieten Gastgarten in St. Gilgen

Das Gastro-Paar will unbedingt im Ort bleiben

Marchese wandte sich in seiner Not an die Bezirkshauptmannschaft und an die Gemeinde. Doch die Situation ist verfahren, eine Lösung nicht in Sicht. Aufgeben will das Gastro-Ehepaar nicht. „Wir lieben den Ort und die Leute. Unsere Kinder gehen in St. Gilgen in die Schule“, betonen beide unisono. Aber: „Wir haben bereits einen neuen Standort für unser Lokal in St. Gilgen im Visier.“