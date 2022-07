Besondere Ausfahrt: Noch einmal ein Biker sein

Diese Woche verstorben

Im Juni war es so weit. „Als er die Maschinen sah und die Fahrt losging, strahlten Gerhards Augen“, so Anja N. weiter. Unbeschwerte Stunden, in denen der Zweirad-Fan seine Krankheit vergessen konnte. Für den Ausflug wurde er vom Spital beurlaubt, danach musste er gleich wieder ins Krankenhaus, wo er diese Woche leider verstorben ist. Der Ausflug war ein besonderer Glücksmoment für Herrn H., sagte er doch darüber: „Es war der schönste Tag meines Lebens.“