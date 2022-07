Lässt Leipzig Laimer-Deal mit den Bayern platzen?

Laimer will weg

Der Vertrag des 25-jährigen ÖFB-Kickers in Leipzig läuft noch bis zum Sommer 2023. Im Zweifel würde man Laimer im kommenden Jahr sogar ablösefrei ziehen lassen, heißt es. Der Salzburger ist indes längst mit Bayern über einen Vertrag einig und will eine schnelle Entscheidung, um nicht erst im August und ohne Vorbereitung beim neuen Klub nach München zu kommen.