Bierbrauer kämpfen gegen internationale Übermacht

Mittlerweile werden sechs von zehn Litern in Österreich getrunkenen Bier in internationalen Großbrauereien hergestellt. Die regionalen und unabhängigen Brauereien haben das Nachsehen. Vor einem Jahr dann schlossen sich zehn große, österreichische Brauereien zum Verein „Unabhängige Privatbrauereien Österreichs“ zusammen. Damals waren etwa Ottakringer, Stiegl und Trumer mit an Bord. Auch ein Vorarlberger Unternehmen schloss sich dem Kampf gegen die Big Player an, „Mohren“ in Dornbirn. Gefolgt von der Brauerei Egg und seit diesem Monat auch „Frastanzer“ traten inzwischen zwei weitere, bekannte Vorarlberger Betriebe der Initiative bei. Bereits 38 Bierbrauer haben sich dem Verein angeschlossen, Gespräche mit weiteren werden geführt.