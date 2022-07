Pizzabote (25) rettete fünf Mädchen aus Feuer

Held musste in Notaufnahme gebracht werden

Als er hörte, dass es noch eine Schwester gab, die im Inferno im obersten Stock zurückgeblieben war, lief Bostic erneut ins Haus und fand auch Kaylani (6), sprang mit dem Mädchen im Arm aus dem 1. Stock. Der 25-Jährige wurde mit einer schweren Rauchvergiftung, Verbrennungen an Armen, Beinen und Kopf in die Notaufnahme gebracht. Er wird nun als Held gefeiert.