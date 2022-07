Verhasster Nachbar nach Faustschlag schwerhörig

Es ist offenbar ein jahrelanger Streit zwischen zwei Unternehmern, der eskaliert ist. Die beiden sind in derselben Branche tätig und ihre Firmengrundstücke grenzen aneinander. Angeklagt ist ein 50-jähriger Grazer. Er soll dem verhassten Nachbarn einen Faustschlag auf das Ohr versetzt haben. „Ich hab die Nerven verloren.“ Es sei aber nur eine Ohrfeige gewesen. Der 56-Jährige ist seitdem leicht schwerhörig und leidet an einem Tinnitus. Die Geldstrafe nahm der Grazer an.