Fällt hitzefrei für Bauarbeiter ins Wasser?

Bei der Hitze im Sommer ist Arbeiten am Bau kein Honiglecken. Aus diesem Grund sollte es ab 32,5 Grad eigentlich hitzfrei für die Bauarbeiter geben. Die „Krone“ machte einen Kontrollgang auf drei Baustellen - überall wurde gearbeitet, trotz brütender Hitze. Auf einer Baustelle kletterte das Laser-Temperaturmessgerät sogar auf 38,5 Grad hoch. Auf der Baustelle bei der Heiligenstädter Brücke wird das Problem mit der Hitze so gelöst, dass schon nachts mit dem Arbeiten begonnen wird, damit die Arbeiter mittags nach Hause gehen können. Denn die Hitzefrei-Regel ist in der Theorie zwar gut, aber in der Praxis gibt es zu viele Aufträge in der Baubranche, um deswegen in Verzug zu geraten. Indes können sich alle anderen Wiener im sogenannten Cooling Center SCN abkühlen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und aud krone.at/wien.