Syrien über Russlands und Irans Bemühungen erfreut

Russland, die Türkei und der Iran hatten sich am Dienstag nach einem Dreiergipfel in der iranischen Hauptstadt in einer Abschlusserklärung darauf verständigt, die territoriale Integrität Syriens zu wahren und Terrorismus zu bekämpfen. Man strebe eine diplomatische Lösung für den Konflikt in dem Bürgerkriegsland an. Am Mittwoch forderten beide Außenminister von der Türkei erneut, nicht in Nordsyrien einzumarschieren.