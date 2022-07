Altkanzler Kern lästert über den „Jedermann“-Hype

Eidinger im Radio: „In Österreich ist es ein Ritterschlag für jeden Schauspieler, für jede Schauspielerin. In Deutschland hat es so ein bisschen den Stellenwert von dem ,Traumschiff‘. Wenn man da jetzt mitmacht, dann kann man seinen Beruf auch gleich an den Nagel hängen. Das ist jetzt keine Übertreibung. Es ist tatsächlich so, dass die Leute in Deutschland die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie man da beim ,Jedermann‘ mitmachen kann, weil es ja was anachronistisches, operettenhaftes hat.“