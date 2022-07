Neue Frisur, neues Glück für Verena Altenberger

Wie weit wären Sie denn bereit, für eine Rolle zu gehen?

Also die Glatze war schon das Extremste bisher. Wobei im Film „Die beste aller Welten“ habe ich eine heroinabhängige Mutter gespielt. Für diese Rolle habe ich sieben Kilo abgenommen und ein halbes Jahr lang die Beine nicht mehr rasiert, die Augenbrauen nicht mehr gezupft. Also alles, was man so macht, damit man sich ein bisschen wohler fühlt, habe ich nicht mehr gemacht. Da habe ich dann schon auch deutlich anders ausgesehen. Aber pauschal ist diese Frage schwer zu beantworten. Grundsätzlich, wenn ich Lust auf eine Rolle oder ein Projekt habe, würde ich nichts ausschließen. Ich würde aber auch nicht pauschal sagen, ich mache alles. Tatsächlich würde ich mir schwertun, viel zuzunehmen. Also wenn von mir verlangt würde, zum Beispiel 30 Kilo zuzunehmen, dann muss es schon wirklich eine gute Rolle sein.