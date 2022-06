Kern: „Diese Party werden die Verbraucher zahlen“

Verdreifachung des Gaspreises möglich

Wohin die Reise preislich geht, skizzierte am Donnerstag der Chef der deutschen Netzagentur: So sei seit der Drosselung der Lieferungen von russischem Gas in der vergangenen Woche das Preisniveau nochmals um 50 Prozent gestiegen - in weiterer Folge hält er gar eine Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas für möglich.