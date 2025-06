„Wie ausgebremst!“ Ski-Dame kämpft um Karriere

Aufgeben will Platino aber keinesfalls, wenngleich die Situation schwer sei. „Ich bin plötzlich alleine dagestanden und muss mich jetzt von A bis Z um alles kümmern. Ich fühle mich seit Wochen total überfordert und habe am Tag manchmal drei Nervenzusammenbrüche“, erklärt die Riesentorlauf-Spezialistin. Doch nun versucht sie mit einem Privattrainer wieder in die Erfolgsspur zu finden und dann auch wieder einen Platz im Kader zu ergattern. „Ich hoffe, ich bekomme eine faire Chance. Ich will um die Olympischen Spiele kämpfen“, betont sie abschließend. Mal sehen, ob ihr doch noch der Durchbruch gelingt.