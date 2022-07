Crash mit Traktor: Pkw mehrmals überschlagen

Ein 21-Jähriger dürfte eine Kurve in Döllach im Bezirk Liezen in der Steiermark zu schnell genommen und außerdem zu viel getrunken haben: Sein Auto überschlug sich und krachte in einen Traktor. Danach überschlug sich das Auto erneut zweimal. Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen.