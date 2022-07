Beziehungsstreit: Mann pöbelte sogar Polizisten an

Die Polizisten trafen in der Wohnung die 43-jährige Frau sichtlich aufgelöst an. Diese berichtete dann von dem verbalen und auch körperlichen Streit zwischen ihr und dem 41-jährigen Lebensgefährten, bei dem sie aber zum Glück nicht verletzt wurde. Während des Gesprächs stürmte auf einmal der Mann wieder laut schreiend in die Wohnung und begann, seine Lebensgefährtin wüst zu beschimpfen und bedrohte sie gestikulierend.„Als wir versuchten, den 41-Jährigen zu beruhigen, verhielt er sich auch uns gegenüber extrem aggressiv“, berichtet die Polizei.