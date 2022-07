Tirol: Exhibitionist belästigte Spaziergängerinnen

Gegen 10.30 Uhr waren mehrere Frauen am Sonntag auf dem Weg zur Bärenbadalm in Pertisau, als sie auf den Unbekannten trafen. Wie die Polizei mitteilte, nahm dieser „vor Spaziergängerinnen geschlechtliche Handlungen an sich vor und flüchtete dann in Richtung Pertisau“.