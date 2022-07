Beutegreifer: Es ist nur mehr eine Frage der Zeit

Sich auf die Landespolitik zu verlassen, sorgte in dieser Causa bisher nur für Enttäuschungen. Denn obwohl etwa die „Krone“ schon zigfach über ähnliche Vorfälle berichtete - wie im September 2021, als ein Wolf zwei Meter von Alfred S. und seinen Paten-Kindern entfernt knurrend stehen blieb -, hat sich bisher wenig getan. Auch im Juli-Landtag zündete die Regierung den Turbo nicht. Sie will - wieder einmal - zuerst prüfen lassen, wie man in Sachen Wolf und Co. gesetzlich agieren darf.