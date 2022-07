Hundebesitzer geraten aneinander - Frau verletzt

Dass die Liebe zu Vierbeinern nicht unbedingt verbindend wirken muss, beweist ein Zwischenfall, der sich Samstag in der - unweit zur Vorarlberger Grenze gelegenen - bayrischen Gemeinde Nonnenhorn am Bodensee ereignet hat. Dort waren sich zwei Hundebesitzer so sehr in die Haare geraten, dass nun die Polizei ermittelt.