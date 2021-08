Hundebesitzer wird der Ringfinger abgebissen

Am Mittwochabend machte ein Ehepaar mit seinem Labrador auf einem Campingplatz in Balderschwang unweit der Grenze zu Vorarlberg einen Spaziergang. Ein weiterer Hund, ein „Deutsch Kurzhaar“, welcher auf dem Areal an einer Leine angebunden war, konnte sich losreißen und attackierte den Hund des Ehepaars.