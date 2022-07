Wanderer (22) in Tirol von Steinbrocken getroffen

Der 22-Jährige und seine 27-jährige Begleiterin führten am Vormittag eine Bergtour zum Großen Möseler durch. Um kurz nach 11 Uhr ereignete sich plötzlich das Unglück: In einer Seehöhe von rund 3100 Meter wurde der Alpinist von einem herabstürzenden Steinbrocken getroffen. Er zog sich schwere Verletzungen am linken Bein und an der linken Hand zu.