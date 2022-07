Teuerungen bringen Holzmarkt mächtig unter Druck

Die Preise am Energiesektor schnellen in die Höhe. Viele Haushalte greifen daher auf Brennholz zurück, was zusätzlich zu teils extremen Preisanstiegen führt. Forstwirt Johannes Thurn-Valsassina verrät im „Krone“-Gespräch die besten Tipps, wie man an Brennholz kommt und zugleich Geld sparen kann.