Preisexplosion: Pellets werden zur „heißen“ Ware

Zu wenig Sägespäne

Das hat mehrere Gründe: Einerseits fehlen Lieferungen aus Russland und Weißrussland, in Bosnien und Herzegowina wurde ein vorübergehendes Exportverbot für Holz eingeführt. „Und es werden weniger Häuser gebaut, also wird weniger Bauholz gesägt, daher fehlt der Rohstoff für die Pellets“, weiß Armin Leitgeb, der Gremialobmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer Kärnten.