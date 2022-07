Landwirt (52) stürzt mit Oldtimer-Traktor ab

Nur zwei Tage nachdem am Donnerstag in Schwarzenberg ein 69-jähriger Mann bei Heuarbeiten von seinem Heulader in die Tiefe stürzte und sich dabei schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zuzog, passierte am Samstag der nächste schwere Unfall bei Heuarbeiten. Dabei wurde in der, nur wenige Kilometer von Schwarzenberg entfernten Gemeinde Buch, ein 52-Jähriger von einem Oldtimer-Traktor überrollt und schwer verletzt.